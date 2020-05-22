Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı

Türkiye ve Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirmek için ortak çalışma konusunda istişarelere başladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, video konferans yöntemiyle Kovid-19 ile mücadele, aşı ve ilaç geliştirilmesi konularında bir görüşme gerçekleştirdi.

SALGIN VAKALARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Görüşmede, Rusya ve Türkiye'deki mevcut salgın durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada, müzakerelerde Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları, tedavi ve salgına karşı önlemlerin gidişatı ve geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

İki ülkede de salgının negatif bir senaryoda gelişmemesi için geniş tedbirlerin alındığına işaret edilen görüşmede, salgın vakalarında düşüş eğilimi olduğuna işaret edildi.

"TÜRKİYE VE RUSYA AŞI GELİŞTİRME KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIR"

Rusya ve Türkiye'nin aşı geliştirme yönünde yaptığı çalışmaların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Türk tarafı, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda ortak çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak Rus ve Türk bilim insanları ile uzmanlar arasında bu konuda bilgi alışverişi için istişarelerde bulunulmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin Kovid-19 önlemlerini gevşetme konusundaki yaklaşımlarının da ele alındığı görüşmede, Türk tarafının salgındaki yavaşlama nedeniyle ekonomide çeşitli sektörlerin gelişmesine yönelik planın yöneticiler tarafından uygulandığını aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "Turizm sezonunun başlamasına bağlı olarak Kovid-19'un yayılmaması ve taşınmaması için özellikle de otel kurallarında değişiklik yapılmasına yönelik bir dizi önlemler alınacak. Sonuç olarak, Rospotrebnadzor ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında bilimsel ve teknik iş birliği konulu bir anlaşmanın geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 326 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre,ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 326 bin 448'e, ölü sayısı 3 bin 249'a ulaştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 154 bin 500 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 276 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 800 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 116 bin 111 hasta iyileşerek taburcu edildi.