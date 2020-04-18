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Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirildi. Tekirdağ'da da insanlara tedbirler dolayısıyla evlerine çekilirken, bir şahsın parkta uyuduğu tespit edildi. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

18.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:14

Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları Tekirdağ'da da uygulanıyor. Kısıtlama sebebiyle vatandaşlar evlerine çekilirken, boş kalan parkta bir kişi uyurken bulundu. Cezayirli olduğu öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından kimlik tespiti sonrasında İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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YEŞİLLİKLERDE UYUDU

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa eski valilik önünde kısıtlamaya uymayarak yeşillik alanda uyumaya çalışan bir kişinin görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

CEZAYİRLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Söz konusu alana gelen polis ekipleri kısıtlamaya rağmen yeşillik alanda uyumaya çalışan şahsı uyandırdı. Şahısla yapılan görüşme neticesinde şahıs Cezayir uyruklu olduğunu iddia etti. Polis, yabancı uyruklu vatandaşın kimlik tespit işlemleri için araştırma başlatırken, şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.