Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek

Beşiktaş Yönetimi'nin koronavirüs salgını nedeniyle yabancı oyunculara verdiği özel izinden yararlanarak 7 Nisan tarihinde "Tahliye uçuşu" kapsamında İtalya'ya giden Kevin Prince Boateng, İstanbul'a dönmek için geri sayıma geçti.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Ailesiyle birlikte üç haftadır Milano'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde kulübün Instagram TV yayınına da katılan Ganalı futbolcunun 24 Nisan Cuma günü İstanbul'a dönmek için hazırlık yaptığı, ancak zorunlu karantina koşullarını tam olarak bilmediği için beklemeye geçtiği belirlendi.

Siyah-beyazlı yetkililerle iletişim kuran Boateng'in 14 gün süreyle resmi bir kurumda karantinaya girmek zorunda olduğunu öğrendiği ve yaşadığı korku nedeniyle bir süre daha Milano'da kalmayı kararlaştırdığı ifade edildi.

OTELDE KALIYOR

Türkiye'deki karantina koşullarının yumuşayabileceğini hesaplayan Boateng'in bir süre daha bekledikten sonra yola çıkmayı planladığı kaydedildi.

Milano'da eşi ve oğluyla kendi evinde kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İstanbul'da otelde konaklamaları yüzünden de İtalya'da beklemeyi tercih ettiği aktarıldı. Boateng, Beşiktaş Yönetimi tarafından davet edilmesi halinde Milano'dan özel bir uçakla ayrılarak İstanbul'a gelecek. Deneyimli oyuncu karantina sürecinin ardından da takıma katılacak.