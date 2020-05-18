Türkiye'de yetişen en nadide çiçekler!

Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren yani yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı canlı tür ya da cinslerineendemik bitki türü deniyor. Bu kapsama Türkiye'den de bir çok örnek verilebilir. İşte onlardan bazıları:

1. TERS LALE

Aşık Veysel'e satırlar yazdıran ters lale,Adıyaman'da ve Hakkari'de yoğun olarak görülmektedir. Erzurum, Malatya, Tunceli, Elazığ'da da yetişmektedir.Ters şekilde büyüyen çiçekler, tohumlarını toprağa göz yaşı döker gibi döktükleri için bazı yörelerde "ağlayan gelin" olarak da adlandırılmıştır.

2. SEVGİ ÇİÇEĞİ

Pembe, mor ve kırmızı gibi renkleri olan sevgi çiçeği,Ankara Gölbaşı, Hacı Hasan köyü civarında yetişmektedir. Tarım ilaçlarının etkisiyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sevgi çiçeği, koruma altına alınmıştır.

3. ASUMAN ÇİĞDEMİ

İsmini, botanik toplayıcısı Prof. Dr. Asuman Baytop'tan almış olana asuman çiğdemi,farklı renklerde açabilen bir çiçektir. Antalya'da görülen asuman çiğdemi,kırılgan gibi görünse de yıllarca hayatta kalmaktadır.

4. EBER SARISI

Kısa süre içinde yok alacak bitkilerden olan eber sarısı çiçeği, piyan adıyla da biliniyor. Eber ve Akşehir göllerinin güney kıyılarında yaşayan bitki, sarı rengi ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir.

5. İSTANBUL NAZENDESİ

Her çiçek güzeldir ancak bazı çiçekler zarif ve nazik görünümü ile öne çıkar.Yıllar boyu canlı kalan İstanbul nazendesi, şehir süslemesi için de tercih edilen bir bitkidir. Genel olarak Kuzeybatı Anadolu'da yaşamaktadır.

6. TAŞLIK ÇİĞDEMİ

İsminden de anlaşılacağı üzere, kayalık taşlık yerlerde yetişen taşlık çiğdemi, Batı Anadolu ve Güney Anadolu'da yaşamaktadır. Bu özel çiçek çiçeğini mart ve ocak aylarında açmaktadır.

7. SİKLAMEN

Bir kış bitkisi olan siklamen, süs bitkisi olarak tercih edilir. Yetiştirmek isteyenler bu bitkinin açık havaya ve bakıma ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Dünyadaki siklamenlerin 10 türü ülkemizde yetişmektedir. Bu türlerden 6 tanesi de endemiktir.

8.ÇAN ÇİÇEĞİ

Çan şeklinde çiçekleri olan çan çiçeği, Latince çan kelimesi ile anılmaktadır. Eflatun, beyaz, mavi ve pembe gibi renkleri olan çan çiçeğinin 300 değişik türü vardır. Birçok kişi saksı ve balkonlarında çan çiçeği yetiştirmektedir.

8. ANADOLU GLAYÖLÜ

Yüzlerce farklı cinsi olan glayöller, yalnızca Anadolu'da görülebilen, sivri yapraklı ve ensizdir. Güneşli havaları ve gübreli toprakları seven bitki, Akdeniz ve Ege'de yetişmektedir.