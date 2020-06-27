Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 27 Haziran verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günde tanı konan hastaların yaş gruplarını da paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde salgının başından beri hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan ve ekonomik özgürlüğünü elinde bulunduran 25-45 yaş grubunun hastalığa yakalanma oranındaki fazlalık göze çarptı.

"SON 14 GÜNDE TANI KONANLARIN YÜZDE 63'Ü 25-45 YAŞ GRUBU"

Bakan Dr. Koca şunları yazdı: "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz."

17 HASTA VEFAT ETTİ

Son 24 saatlik verilere göre 45 bin 213 hastaya koronavirüs testi yapıldı. Bu hastaların 1372'sinde koronavirüs tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 5 bin 82'ye vaka sayısı ise 195 bin 883'e çıktı.

2 BİNE YAKIN HASTA İYİLEŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 1984 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 oldu. Öte yandan 984 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 366 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.