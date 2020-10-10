Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı

Türkiye'ye ilk olarak 2005 yılında gelen ve son olarak 2011 yılında Eskişehirspor forması giyen defans oyuncusu Rashad Sadigov, daha sonra ülkesine geri dönmüş ve geçtiğimiz sezon futbolu bırakmıştı.

HAREKATA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

Yeşil sahalara veda etmesinin ardından futbolcu menajerliği yapmaya başlayan Sadigov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekâta gönüllü olarak katıldı.

TÜRKİYE'DE ÜÇ KULÜPTE FORMA GİYDİ

2 hafta önce cepheye katılan Rashad Sadigov, ülkemizde daha önce sırasıyla Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor formalarını giymişti.