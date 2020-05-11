Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü

Türkiye'de mahsur kalan 268 Pakistanlı 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü İstanbul'dan kalkan Pakistan Havayolları'nın PK 784 uçuş numaralı özel bir uçağıyla ülkelerine geri gönderildi. Bunlar arasında kısa dönem vizesi olup Türkiye'yi seyahat eden ve Türkiye'de kalıcı ikamet iznine sahip olan ama Kovid-19 pandemisi dolayısıyla buradaki işlerini kaybeden Pakistanlılar da dâhildi. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha yolcuların gidişine eşlik etmek için havalimanındaydı.

"YAŞASIN PAKİSTAN VE TÜRKİYE'NİN KARDEŞLİĞİ"

Türkiye'deki Pakistan Büyükelçiliği bu seyahat hakkında bir de tweet atarak, "Bu süreç boyunca verdikleri devamlı destek ve işbirliği için ilgili Türk makamlarına teşekkür ederiz.Türk yetkililer gereken her türlü özeni gösterdiler ve mahsur kalan Pakistanlılara yardım ettiler.Yaşasın Pakistan Bayrağı ve Türk Bayrağının kardeşliği!"

Bu uçuş dünyadaki çeşitli ülkelerdeki Pakistanlıları evlerine geri götürmek için Pakistan'ın Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve diğer havayolları ile son zamanlarda ortaklaşa yürüttüğü eve dönüş çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.