Türkiye'de 2020 yılının ilk 9 ayında 9 kişi domuz sanılarak vuruldu

Türkiye'de 2020'nin ilk 9 ayında 9 kişi domuz sanılarak vuruldu. Vurulan 9 kişiden 6'sı hayatını kaybederken 3'ü de ağır şekilde yaralandı. Yakınlarını vuranların ortak savunması ise, "Sesin geldiği yönde domuz olduğunu zannettik" oldu.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberinde derlediği avlanma kazaları şöyle:

OT TOPLARKEN AYAĞINDAN VURULDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ocak'ta ormanlık alanda ot toplayan Ömer Gümüşoğlu (50), domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu.

AVA GİTTİ AV OLDU

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Selami Çelik (71) ile arkadaşı Fikret Şahin (62), 3 Haziran'da ekin tarlalarına giren domuzlar için ava çıktı. İddiaya göre, farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Olayda Şahin yaşamını yitirdi.

MEVZİYİ TERK ETTİ CANINDAN OLDU

Denizli'de Nuri Acar (55), yakın arkadaşı Ömer Ali K. ile 6 Haziran'da gece domuz avına çıktı. İki arkadaş domuz avlamak için mevzilendiğinde Nuri Acar mevzisini terk etti. Bu sırada domuzları gören yakın arkadaşı silahına davranarak ateş etti. Gece karanlığında ateşlediği silahı Acar'ın sonu oldu.

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli köyünde 24 Temmuz'da Hüseyin Gökçe(67), bahçeden gelen hışırtı sesini duyunca domuz geldiğini zannederek pencereden tüfekle ateş etti. Ardından silahı ateşlediği bölgeye giden Gökçe, 31 yaşındaki gelini Gönül Gökçe'yi kanlar içinde buldu. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİNİ VURDU

Muğla'da çiftçilik yapan Ali Yılmaz 25 Ağustos'ta tarlasında nöbet tuttuğu sırada domuz geldiğini sanarak eşi Zeliha Yılmaz vurdu. Genç kadın ağır yaralanırken, gözaltına alınan Ali Yılmaz ifadesinde, "Tarlada domuz nöbetine gittiğimde eşim evde sıkılıp yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim" dedi.

AĞABEYİNİ DOMUZ ZANNETTİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba Köyü Muhtarı Hayrettin Buğdaycı, 31 Ağustos'ta bahçedeki ağabeyi Faruk Buğdaycı'yı domuz zannederek av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Buğday ifadesinde, bahçeye yaban domuzu girdiğini zannettiğini söyledi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Trabzon'un Tonya ilçesinde 4 Eylül'de, emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76), bahçesine domuz girdiğini zannederek, evinin balkonundan tabancayla ateş açınca, eşi Havva Aktaş'ı (73) tabancayla vurarak öldürdü.

EŞİNİN KENDİSİNİ DOMUZ ZANNETMESİ SONU OLDU

Kastamonu'nun Cide İlçesi'nde 3 Ağustos'ta, mısır bahçesinde yabani domuzlara karşı nöbet tutan Yakup Zengin (52), karanlıkta fark edemediği eşi Fati Zengin'i (49) tüfekle ateş ederek öldürdü.

DOMUZLARI KORKUTMAK İSTEDİ ARKADAŞINI YARALADI

Zonguldak Devrek'te 24 Temmuz'da İmdat Delieli (42) ve Sezai Kadak (25), fındık bahçelerine dadanan domuzları ürkütmek için fındık bahçelerinin bulunduğu bölgeye gitti. Farklı yerlere giden iki arkadaştan Sezai Kadak çalılardan ses gelmesi üzerine av tüfeğiyle ateş etti. Ancak domuz sandığı arkadaşı İmdat Delieli'nin yaralı halde yattığını gören Kadak, durumu köylülere bildirdi. Sırtından yaralandığı belirlenen Delieli, yaralı kurtuldu.