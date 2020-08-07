Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı...

Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi.

07.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:02

Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi