Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı...
Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi.
07.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:02
Türkiye Bankalar Birliği: Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi