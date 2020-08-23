Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Marmaris Kızkumu'nda turistlerin yürüyüş yaptığı yerde karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından itilerek karaya oturduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.

TÜRK İŞİ KURTARMA ÇALIŞMASI

Marmaris Orhaniye Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında karaya oturan lüks teknenin kurtarma anları ilginç görüntüye sahne oldu.

TELEFON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kızkumu'nda deniz üzerinde yürüyüş güzerganıda karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi iteleyerek kurtarmaya çalıştı. Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.