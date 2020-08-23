Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından itilerek karaya oturduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.
23.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:46
Marmaris Kızkumu'nda turistlerin yürüyüş yaptığı yerde karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından itilerek karaya oturduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.
TÜRK İŞİ KURTARMA ÇALIŞMASI
Marmaris Orhaniye Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında karaya oturan lüks teknenin kurtarma anları ilginç görüntüye sahne oldu.
TELEFON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kızkumu'nda deniz üzerinde yürüyüş güzerganıda karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi iteleyerek kurtarmaya çalıştı. Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.