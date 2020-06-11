Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı

Dün Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı "İrini" operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi.

GEMİNİN DENETLENMESİNİ İSTEDİ

Milliyet'in aktardığına göre; operasyonu yöneten İtalyan komutan, Yunanistan'a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı "Çirkin" isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye Türk Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemileri girdi.

"BU GEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KORUMASI ALTINDADIR"

Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, "Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" anonsu geçildi.

İTALYAN KOMUTAN HELİKOPTERİ GERİ ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya'ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.