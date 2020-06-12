Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi

Türk hackerlar Yunanistan'ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hacklediğini duyurdu. Hackerlar Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi sitesinin ana sayfasına " Bir gece ansızın gelebiliriz. Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz" notunu bıraktı.

Öte yandan, RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, da önceki gün Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı. Hacker'lar "Türkiye'ye laf uzatırken bir kez daha düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

ATİNA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ

İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından da rahatsız olan Yunanistan'dan "Türkiye ile savaşa hazırız" açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna karşılık "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Yunan tarafından yapılan açıklamalara "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diyerek cevap vermişti.