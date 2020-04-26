Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı

Ülkenin İtalya sınırında yer alan 4 bin 478 metre yükseklikteki dünyaca ünlü dağa yansıtılan ay yıldızlı bayrak görenleri büyüledi.

KORONAVİRÜSE KARŞI DAYANIŞMA İÇİN YANSITILDI

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı bildirildi.

İsviçre Alpleri'nin zirvesindeki büyüleyici ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede İsviçre'deki Türklerin sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan fotoğraf oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda İsviçre makamlarına teşekkür edildi.

FARKLI GÜNLERDE FARKLI ÜLKE BAYRAKLARI YANSITILIYOR

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın da Türk bayrağının zirveye yansıtılması için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yansıtılıyor.