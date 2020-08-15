Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Fatih'te bindiği takside unuttuğu cep telefonunu almak için geri dönen turist, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Telefonu vermeyen taksici hızla kaçtı. Kovalamaca anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
15.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:29
İstanbul'da bir turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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TELEFONU GERİ İSTEYİNCE KAÇTI
Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Aydanız A.'nın oğlu Rauf G., iddialara göre cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu. Taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun şoförden istedi, telefonu vermeyen taksici hızla kaçtı. Rauf G. de aracın peşinden koştu. Olay yerine yakın polisler de taksiyi kovalamaya başladı. Taksici diğer sokağa döndü sırada önüne kesen polis tarafından saniyeler içinde yakalandı.
O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.