Turgut Uyar edebiyat adına oldukça farklı bir yerdedir. Yaptıkları, yazıları, sözleri, şiirleri ve her türlü edebi eseri ile Türkiye edebiyat tarihinde oldukça önemli bir yerdedir. Peki, Turgut Uyar sözleri? Turgut Uyar şiirleri? Turgut Uyar kimdir? Turgut Uyar nerelidir?

TURGUT UYAR SÖZLERİ

Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş

Ne kadar sürebilir ölümün en son düşünülmesi gereken bir kurtuluş olduğu

İnancıma göre şair, dünyanın en dikkatli adamı olmak zorundadır. Çünkü hayat durmadan gelişiyor.

şık olmak ya da bir yakınını yitirmek. Biri mutluluğa, biri yasa bağlı olsa da her iki durumun kaynağında garip bir benzerlik var; yaşam karşısında bocalama…

Düşünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmişiz.

Beklemek bir tepenin mutluluğunu, bir acının yakıp geçmesini beklemek…

Sen, bizim için hala o ezeli sırsın. Sen de, bizi bilmiş olsan, başkalaşırsın...

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

"her şeyden biraz kalır" diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı, insanda biraz mutluluk. ama en geçerli söz insan en çok sabahları arar sevdiği kadını Türkiye'de ve dünyada.

Vardığınız yerlere selam edin. Gün olur bütün kaygılardan uzak Ben de gelirim..

Hiç şiir okumamış gibi kötüsünüz, Bir köpeğin başını hiç okşamamış, Hiç bayram şekeri dağıtmamış, Çocukla çocuk olmamış gibi kötüsünüz. Sevinince kötüsünüz, Korkunca kötüsünüz, Korkunçça ve korkakça kötüsünüz.

Herkes bıraksın senin için olurum laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için olursunuz .

Şimdi dolaşıp duruyor aramızda.Kıpkırmızı bir duygu olarak Doğudan batıya bir güz halindeÇılgın ve hüzünlü"

Bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin, her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki; istesen de silemezsin.

Herkes ne zaman olur? Elbet gülünün solduğu akşam.

Ben, kutsal bir bahaneyim, belki de sığınağım kendime.

Bir şey beklermişçesine yaşıyorum…

Her şeyden en ufak bir harekette soğuyorum artık. Hemen kestirip atıyorum. Tahammülümü bu kadar yitirmiş olmama şaşkınım.

Çiçekleri, kar kürelerini, müzik kutularını ve seni seviyorum.

Çaba göstermeye de mecalim kalmadı artık, olacağına varırmış her şey. Senin olacağın yokmuş.

Bir yağmur yağsa da, beraber ıslansak.

Ne yapalım bari bağışlayalım birbirimizi.

Bozuk bir saattir yüreğim hep sende durur..

Hızla gelişecek kalbimiz.Kendi öz hüznümüzün öz tarlasındaBozkır dayanıklılığımızın tarlasında…

Çok fazla gereksiz insan tanıdık, bu kadarına gerek yoktu.

Ne kadar hüzün geçmişse dünyadan, Ne kadar acı geçmişse yaşayacağız.

Nasıl yaparsan yap, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü birileri hep anlamak istediği gibi anlayacak, istediğin gibi yaşamak lazım aslında, işine geldiği gibi, canının istediği gibi, bir başkası ne der diye düşünmeden, olduğu gibi, bunun farkına varmak zor ama sonrası huzur.

Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde, kaç kilo çekerdi yalnızlık.. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının.

Ben seni uyuttum, seni karıştırdım,seni şaşırdım birşeyler akıp akıp giderdi, dünyada başvurduğum bir şeydin, yalnızlığım gibi ..yanında sonsuz durduğum.

Durduğum yer benim değil iken, gidebilecek bir yerimin olmaması ne acı; gidebilecek bir yerim yok iken hala ve inatla durmayışım ne gaflet; nihayetinde olmuyorken yaşıyor olan insanın, yaşıyorken olduğunu bilmemesi bu, bu ne tuhaf bi' hayret.

Bütün mümkünlerin kıyısındayım…

Bırak şimdi tüm yaşanmışlıkları, unutuluşa bohçalayalım benliğimizi, sarıp sarmayalım, Uyan! "Göğe Bakalım"…

İyileştirdiğiniz herkes bir gün sizi hasta edecek. Bunu aklınızın bir köşesine yazın.

Her şeyi bitirmemeli hayatta.. Bazı şeyler hep yarım kalmalı, Bazen son nokta hiç konmamalı.

Şimdi otobüs gelir biner gideriz dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç.

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar şu aranıp duran korkak ellerimi tut bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım..

Sen nereye ben oraya adım adım.. İnsan sevdikçe iyileşiyor, artık anladım.

Hayatın kutlu olsun sevgilim ki sana değişe değişe aktım.

İnsanlardan korkarım ben. Kalbi vicdanı, adaleti olmayan insanlardan.

Üstelik bir yaz günü durup dururken sana seni sevdiğimi söyledim, sonradan uzun uzun düşüneceğim bunun gülünçlüğünü.

Ellerin boyalı da olsa kentten de gelsen, dağdan değilsin, dokunma yüreğime…

Herkes bıraksın senin için ölürüm laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için ölürsünüz.

Herkes bıraksın senin için olurum laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için olursunuz .

Ne o beni kandırmıştı. Ne ben onu baştan çıkarmıştım. İkimizde bildiklerimizin ötesine, bulduklarımızın üstüne çıkmak istemiştik. Bir noksanlığı var sanıyorduk bütün olanların belki. Ama aslında bütünlüklerimize bahaneydik.

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle.

Sana diyeceğim şu ki küçüğüm; büyüme! Hayat seni de mahveder.

O fotoğrafı bir daha açmam, o şarkıyı bir daha dinlemem, o masaya bir daha oturmam, o sokaktan bir daha geçmem. Bilsem ki ölüyorum dermanım sende, yine de istemem.

Umarım zaman seni fırsatın varken söylemediğin sözler için bir duvarın dibinde ağlatmaz.

Herkes kendi uçurumunu yüreğinde taşır.

Başınn o ağrısı beni görüncedir ana baktıkça yalnızlığın geliyor aklına

Biliyoruz neyi bölüştüğümüzü. Konuşmasak da

Bozuk bir saattir yüreğim hep sende durur..

Aslında kimse meşgul değil sadece önceliği siz değilsiniz.

Kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm, seni övdüğüm zaman, güzel bir çingene yalnız başına dolaşmalı kırlarda, seni övdüğüm zaman

Şimdi, Bu karanlığın üstüne Oturup bir mektup yazmalı İlkbahara ve yaza..

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta

Her şey naylondandı o kadar.

Yalnızlıksız bir ıslak halat, suları beni ıslatan.

Çok üşürdük hep üşürdük üşümekti bütün yaşadığımız

Üşürdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun sakallarımız

Bir Kalır uzun kitaplarda anısı çok üşüdüğümüzün

İnsanlardan beklentiyi azaltmak dertleri azaltmak demektir, çünkü beklenti demek dert demektir.

Biraz daha güzel olmayı denemeli insan. Biraz daha nazik olmayı, kırılmamayı değil de, kırmamayı öğrenmeli. Sevilmekten öte, güzel sevmeyi bilmeli. İncelikler yapmalı, hoş görmeye çalışmalı. Güzel olduğuna inandığında, o vakit güzellikler gelecektir.

TURGUT UYAR KİMDİR?

Turgut Uyar4 Ağustos 1927 doğan ve de 22 Ağustos 1985'de ölen Türk şair. Babasının görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken ortaöğrenimine maddi nedenlerden dolayı yatılı askerî okulda okuyan Uyar, 1948'de Kaynak dergisinin başlatmış olduğu bir şiir yarışmasında "Arz-ı Hal" adlı şiiriyle katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Türkiyem adlı ikinci şiir kitabı 1952'de piyasaya sürülmüştür. Uyar'ın dil, tema, imge, anlatım biçimi, biçim/öz ilişkisi açısından büyük bir değişimi yansıttığı ilk İkinci Yeni kitabı olan Dünyanın En Güzel Arabistanı, 1959'da yayımlanmıştır. 1962'de Tütünler Islak'ı; 1968'de Her Pazartesi'yi; 1970'te Divan'ı; 1974'te Toplandılar'ı; 1982'de Kayayı Delen İncir'i yayımlamıştır. 1981 yılında Toplu Şiirler adıyla o güne kadar yayımladığı eserleri ilk kez; 1984'te Büyük Saat adıyla ikinci kez toplu olarak basılmıştır.