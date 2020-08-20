Tüpraş nedir? Tüpraş tarihi nedir? Tüpraş geleceğe yönelik adımları nelerdir? Tesisiler nerelerdedir?

Tüpraş Türkiye'nin en büyük şirketidir ve İzmir, İzmit, Batman ve Kırıkkale olamak üzere toplam 4 tane tesis bulunmaktadır.

TÜPRAŞ NEDİR?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 1983'te Türkiye'deki rafinerilerin devlet eliyle tek çatı altında toplanması için kurulan çatı şirkettir. Kocaeli, Kırıkkale, İzmir ve Batman'da rafinerileri bulunmaktadır. Tüpraş benzin, dizel, kerosene, bitüm, LPG vb. petrol türevlerini üretir.

TÜPRAŞ GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

2019 yılında, rafinajda performans göstergesi olan Akdeniz rafineri marjının 3,75-4,25 ABD doları/varil, Tüpraş net rafineri marjının ise 6,0-7,0 ABD doları/ varil seviyelerinde olması beklenmektedir. Tüpraş 2019 yılında, yaklaşık 28 milyon ton üretim ve 30 milyon ton toplam satış hacmi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yılın başlarında İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde, dört yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması nedeniyle 90 günlük duruş planlanmıştır.

TÜPRAŞ TARİHİ NEDİR?

-Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi devreye alındı

-1,0 milyon ton/yıl kapasiteli İzmit Rafinerisi (İpraş) devreye alındı

-İzmit Rafinerisi 1'inci tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 5,5 milyon ton/yıla yükseltildi

-3,0 milyon ton/yıl kapasiteli İzmir Rafinerisi devreye alındı.

-Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (Ditaş), Mart 1974'te kuruld

-İzmit Rafinerisi 2'nci tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 11,5 milyon ton/yıla yükseltildi.

-İpraş ve üç rafineri Tüpraş çatısı altında toplandı.

-5,0 milyon ton/yıl kapasiteli Kırıkkale Rafinerisi devreye alındı

-İzmir Rafinerisi tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 10 milyon ton/yıla yükseltildi

-Uzun Vadeli Yatırım Planı çalışmaları başlatıldı

-Üretim planlamada optimizasyon modeli uygulanmaya başlandı

-Tüpraş'ın %2,5 hissesinin ilk halka arzı gerçekleşti ve İMKB'de işlem yapılmaya başlandI

-İzmir Hydrocracker Tesisi devreye alındı

-Halka açıklık oranı %3,58'e ulaş

-İkinci halka arzla birlikte Tüpraş hisselerinin %34'ü İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler borsalarında işlem görmeye başladı

-Bütün rafinerilerin kalite çevre sertifikasyonu alındı

-26 Ocak tarihinde Koç Holding A.Ş.'ye hisse devri gerçekleştirildi

-İzmit Rafinerisi benzin spektlerini iyileştirme yatırımı devreye alındı.

-İzmir ve İzmit kerosen tatlılaştırma ünitesi devreye alındı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alındı

-Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SEVAP-2 kategorisinde Batman -Rafinerisi birincilik,SEVAP-3 kategorisinde Kırıkkale ikincilik, İzmit Rafinerisi üçüncülük ödülüne layık görüldü.

-Tüpraş Ar-Ge Merkezi ilk katalizör pilot tesisi kuruldu.

-Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim Notu 9,48 seviyesine yükseldi.

-Tüpraş, AB Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ufuk2020'nin "En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşu" oldu.

TESİSLER NERELERDEDİR?

Batman Rafinerisi

Ana madde: Batman Rafinerisi

Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi, TPAO tarafından 1955 yılında yıllık 330 bin ton ham petrol damıtma kapasitesiyle Batman'da kuruldu. 1983'te TÜPRAŞ'ın parçası hâline geldi.

İzmir Rafinerisi

Ana madde: TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi

1972'de yıllık 3 milyon ton kapasiteli İzmir Rafinerisi açıldı.

İzmit Rafinerisi

Ana madde: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi

1961 tarihinde ise Kocaeli'nin İzmit semtinde TPAO ve Amerikan Caltex ortaklığında yılda 1 milyon ton kapasiteyle İzmit Rafinerisi (İPRAŞ) kuruldu. 1972 yılında Caltex, tüm hisselerini TPAO'ya sattı. Mayıs 1983'te TPAO, PETKUR'a bağlı bir alt şirkete dönüştürülünce İPRAŞ da PETKUR'a bağlanmış oldu. Ancak 28 Ekim 1983'te İPRAŞ feshedildi ve TÜPRAŞ'ın bir parçası hâline geldi.

Eylül 2014'te İzmit Rafinerisi'nin bulunduğu bölgede Fuel Oil Dönüşüm Tesisi faliyete geçmiştir.[13] Bu tesiste katma değeri düşük olan fuel oilin benzin, motorin, LPG gibi değerli akaryakıtlara ve petrokok ile kükürt gibi maddelere dönüşümü sağlanmaktadır.

Kırıkkale Rafinerisi

Ana madde: TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi

1986 yılında yıllık 5 milyon ton kapasiteli Kırıkkale Rafinerisi açıldı.

2001'de iş çeşitlemesi kapsamında satın alınan İzmit Rafinerisinin bitişiğindeki Petkim Yarımca Tesisleri'nin bulunduğu bulunduğu alanda, rafinerilerin ülke motorin açığını optimum düzeyde karşılamasını sağlamak üzere, en gelişmiş rafinaj teknolojileri kullanılarak tasarlanan 3 milyar dolarlık Fuel Oil Dönüşüm Tesisi tamamlanarak üretime başlamıştır.