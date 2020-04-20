Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Enes Aşur (27), kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'ya (27) evlenme teklif etmek için vinç kiraladı. Koronavirüs salgını sebebiyle tulum ve maske önlemi alan Aşur, vinçle çıktığı binanın 5. katındaki balkonda Yalçınkaya'ya evlenme teklif etti.

PANKART AÇTI

Altınordu İlçe Belediyesi'nde çalışan Enes Aşur, mimar olan kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Aşur, kiraladığı vinçle kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'nın oturduğu 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı. ''Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin?'' yazılı pankart açan Eneş Aşur, balkona çıkan kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü.

''EVET'' YANITI ALDI

Elif Yalçınkaya, Aşur'un teklife ''Evet'' yanıtı verdi. Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, birlikte fotoğraf çektirdi.