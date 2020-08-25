TÜİK nedir? TÜİK görevi nedir? TÜİK başvuruları nasıl yapılır? TÜİK sonuçları sorgulama ekranı

Muhammed Cahit Şirin'in başkan olduğu Türkiye İstatistik Kurumu görevleri nelerdir? TÜİK nedir? Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

TÜİK NEDİR?

İhtiyaca göre veri ve bilgilerin derlenerek denetlenmesi ve yapılan istatistikleri yayarak dağılımını yapmasına TÜİK denir.TÜİK, bireylerden, işyerlerinden, hanelerden yola çıkarak bilgi toplamakla yetkili olup, bu bilgileri veri ve sayım olarak toplamakla yükümlü olup, bu verilerin toplanmasından sonra ise analiz yapmakla görevlidir. TÜİK'in verdiği istatistik bilgiler ise halka yön vermekte olup, toplumun doğru şekilde karar vermesini sağlamaktadır.

TÜİK GÖREVLERİ NELERDİR?

Resmi istatistik programını hazırlar. Programın işleyişini takip eder. İstatistiki faaliyetlerin uygulanmasını sağlar ve görevlendirilen diğer kurumların ürettiği istatistik bilgilerinin uygunluğunu inceler.

İstatistik verisi ihtiyacı olan alanları belirler. Uygun veri derleme metotlarını, istatistikitanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. Gerektiğinde teknik yardım projeleri geliştirmek.

İstatistik alanında bilimsel metot ve bilgi teknolojileriyle alakalı gelişmeleri takip eder. Diğer ülkeler ve uluslarlarası kurumlarla işbirliği yapar. Bilgi ağı ve bilgi akışını koordine eder.

Ülkenin demografi, sosyal, ekonomi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında gerekli görülen her istatistiği derlermek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak ve sonuçların bilimselliğini açıklamak.

Kalkınma planlarını ve porgramlarını benimsenen temel ilkeler çerçevesinde belirler.

TÜİK İŞ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

TÜİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

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