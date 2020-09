Tuğçe Ergişi kimdir? Tuğçe Ergişi kaç yaşında, nereli? Tuğçe Ergişi biyografi

Tuğçe Ergişi oynadığı diziler neler? Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmayla TV ekranlarına gelmeye başladı ve ardından 2016 yılında da Kısmetse Olur'a dahil olmuştu.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası Tuğçe henüz 4 yaşındayken evliliklerini noktaladı.Tiyatro Bölümünden mezun olan Ergişi, 2014 yılında "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programına katıldı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Sara Ayşem Koçoğlu, Meltem Keklik gibi isimlerle yarıştı.

31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan Ergişi, 15 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihinde "Miss Humanity" adlı yarışmada Lübnan'da Türkiye'yi temsil etti ve ikincilik elde etti. 26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yürüttüğü "Kısmetse Olur" programına dahil oldu.2018 Miss Asia World yarışmasında ise Miss Best Body derecesi aldı. yarışmada 2.oldu ve First Runner Up ödülü aldı.

Tuğçe Ergişi 1.78 boyunda ve 50 kilodur.