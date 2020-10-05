Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

Adana'ın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, Erdoğan Küpeli, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş'i başından tabancayla vurarak öldürmüştü. Konunun Müge Anlı'da işlenmeye başlanmasından sonra Tuğba Keleş'in daha önce kaçırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Kaçırma anı ise Keleş'in abisi tarafından telefonla kayıt altına alındı.

"TAPIYORUM ERDOĞAN'A DİYECEKSİN"

Bahsi geçen ses kayıtlarında, Erdoğan'ı karşısında gören Tuğba Keleş'in abisini aradığı öğreniliyor. Kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş'in, abisini aradıktan sonraağlayarak yalvardığı duyuldu. Erdoğan Küpeli'nin ise "Tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin" diyerek bağırdığı duyuluyor. Kaydın sonlarında ise Tuğba Keleş abisi tarafından kurtarılıyor.

Erdoğan Küpeli

NE OLDU?

Erdoğan Küpeli'nin 2016 yılında Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiası ile gözaltına alındığı öğrenilmişti. Sözleşmeli öğretmen olan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana'daki Kozan Cezaevi'ne konuldu.

Küpeli, yargılandığı davada'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurarak öldürdü.