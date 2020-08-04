Tuğba Ekinci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tuğba Ekinci müzik kariyeri, hayatı ve albümleri
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, müzik kariyeri ve hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
Pop şarkıcısı Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yİne sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alan Tuğba Ekinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne?
TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?
Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 Kars doğumlu Türk pop müzik şarkıcısıdır. İlk çıkışını ilk albümü olan "O Şimdi Asker" albümü ile yapmıştır ve bu albümü milyonlarca kez dinlenmiştir.
Tuğba Ekinci doğum tarihi : 9 Haziran 1977
Tuğba Ekinci kaç yaşında : 43 yaşında
Tuğba Ekinci aslen nereli : Kars
Tuğba Ekinci mesleği ne : Pop şarkıcısı
Tuğba Ekinci burcu ne : İkizler
Tuğba Ekinci boyu kaç : 1,63 m
Tuğba Ekinci kilosu kaç : 56 kg
TUĞBA EKİNCİ'NİN MÜZİK KARİYERİ
Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu.
1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.
TUĞBA EKİNCİ KİŞİSEL HAYATI (KISACA)
Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.
TUĞBA EKİNCİ ALBÜMLERİNİN İSİMLERİ
2005 : O Şimdi Asker
2007 : Boynuz
2008 : Condom
2010 : Yanma Demezler
2011 : 100 Derece
2013 : Hadi Kızım
2014 : Git Git Gör Gününü
2016 : Para Babası
2018 : Türkiye'nin Aslanları