13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Osmaniye'de evde bulunan av tüfeği ile oynayan 13 yaşındaki kız çocuğu, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

20.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:27

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynayan 13 yaşındaki Aysima K. adlı kız çocuğu, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysima K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.