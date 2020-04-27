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Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

TÜBİTAK'a uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirmek üzere toplamda 10 personel alınacak. 18 Mayıs tarihinde sona erecek başvurular, internet üzerinden yapılacak.

27.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:33

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

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PERSONEL KOCAELİ'DE GÖREV YAPACAK

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 MAYIS

İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.