Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Twitter hesabından iddiaları yalanlayan Trump, Azar'dan övgüyle bahsederken; iddiayı ortaya atanların kaos çıkarmak istediğini söyledi.

İDDİALARI TWİTTER'DAN YALANLADI

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yavaşlamaması ve ABD yönetimine yönelik tepkiler olduğuna dair haberlerin yayılması üzerine ABD Başkanı Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ı görevden almayı düşündüğü iddia edilmişti. Trump, basında çıkan iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

''KARGAŞA VE KAOS ÇIKARMAK İSTİYORLAR''

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın görevden alınacağı yalan haber. Medya bunu biliyor. Fakat kargaşa ve kaos çıkarmak için uğraşıyorlar. Sormak için asla aramadılar bile. Alex, mükemmel bir iş çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

2017'DE SAĞLIK BAKANI'NI GÖREVDEN ALDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve gereksiz masraflar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen ilk Sağlık Bakanı olan Tom Price'ı Eylül 2017'de istifasını isteyerek görevden almıştı.