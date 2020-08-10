Trump: Rushmore Anıtı'na heykelimin eklenmesi fena fikir değil

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota Valisi'nden, dört eski ABD Başkanı'nın dev heykellerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesini istediği iddiasını yalanladı. Ancak Trump konuyla ilgili olarak "Fena fikir değil" dedi.

New York Times gazetesi Cumartesi günü, Trump'ın bir danışmanının geçen yıl Güney Dakota Valisi Kristi Noem'le bu konuyu görüştüğünü yazdı.

Gazeteye göre adı açıklanmayan danışman, 80 yıllık anıtta George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün 18'er metrelik heykellerinin yanına Trump'ın heykelinin de dikilmesi fikrini açtı.

New York Times'a göre Trump anıta kendi heykelin de eklenmesi fikrini ilk kez 2017'de Ohio'daki bir seçim mitinginde gündeme getirdi.

Vali: Gülmeye başladımama Trump çok ciddiydi

ABD Başkanı bir yıl sonra Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Vali Noem'le yaptığı görüşmede de konuyu tekrar açtı.

Noem daha sonraki bir röportajında Oval Ofis'te Trump'la arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Bana 'Kristi gel buraya elimi sık' dedi. Elini sıktım ve 'Sayın Başkan bir ara Güney Dakota'ya gelmelisiniz. Rushmore Dağı Anıtımız var' dedim. Sonra bana "Biliyor musun, Rushmore Anıtı'nda yüzümün olması hayalim' dedi. Gülmeye başladım. Ama o gülmüyordu, çok ciddiydi."

Trump Pazar akşamı Twitter'da New York Times ve gazetenin bu iddiasını haberleştiren CNN Televizyonu'nu yalan haber yapmakla suçladı.

Donald Trump mesajında "Hiç böyle bir şey önermedim. Ama son 3,5 yılda başardıklarıma -belki de tüm ABD başkanlarınınkinden daha fazla- bakılırsa, bana iyi bir fikir gibi geliyor" dedi.

Güney Dakota Valisi'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında Trump'ı anıtın 1,20 metrelik bir maketiyle karşıladığı belirtiliyor. Makette Trump'ın yüzü de yer alıyor.