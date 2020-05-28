Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli bir vatandaş, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından boğularak öldürüldü. Polisin boğazına dizini bastırarak canına kıydığı şahıs tüm eyalette protestoların başlamasına neden oldu. Binlerce kişi caddelere çıkıp polislerin tutuklanması için gösterileri yaptı. Gösterilerde şiddetin dozajı gittikçe artarken çoğunlukla siyahi olan protestocular polisle çatışmaya girdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, polisin diziyle boğazına bastırması sonucu boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında ilk kez konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" dedi.