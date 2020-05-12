Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Amerikan medyasını halk düşmanı olarak ilan etti. Kasım ayındaki seçimlere işaret eden Trump, "Medya gerçekten kontrolden çıktı. Onlar halkın düşmanı ama endişelenmeyin. Kasım ayında birlikte kazanacağız" dedi.

"MEDYA KONTROLDEN ÇIKTI"

ABD medyası ile bir türlü yıldızı barışmayan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medya gerçekten kontrolden çıktı. Komplo ile nasıl çalıştıklarına bakın. Onlar halkın düşmanı ama endişelenmeyin. Kasım ayında birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

DÜN, GAZETECİYE KIZIP KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Trump, dün Beyaz Saray'da günlük düzenlenen koronavirüs basın toplantısında bir kadın gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla da övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı" şeklindeki sorusuna kızarak kürsüyü terk etmişti.