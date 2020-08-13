Trump: İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed'in bugün bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki ülke ilişkilerinin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Trump, bu kararı "tarihi diplomatik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail ve BAE heyetlerinin önümüzdeki haftalarda bir dizi konuda ikili anlaşma imzalamak için bir araya gelecekleri de belirtildi.

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