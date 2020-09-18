Trump'ın dilini modelin boğazına sokarak taciz ettiği iddiaları yalanlandı

Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

The Guardian röportajında, 1997'de henüz 24 yaşında iken o dönem New York'un emlak sektörünün en zenginlerinden olan Trump'ın kendisini, VIP locasında taciz ettiğini iddia etmişti. Trump hakkında, Kasım 2016 seçimlerinden önce de çeşitli kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1997'de kendisini taciz ettiğini öne süren 1990'ların ünlü mankenlerinden Amy Dorris, "Trump beni zorla öptü ve dilini ağzımın içinden boğazıma kadar soktu. Beni elleriyle taciz etti" dedi.