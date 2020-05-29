Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü

Twitter'da 6.1 milyon takipçisi olan @thetweetofgod isimli hesap tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2000'de kişisel asistanı Carolyn Gombell'i öldürdüğü ileri sürüldü.

Salı günü Twitter'da #JusticeForCarolyn hashtagi gündem oldu. Ardından @thetweetofgod adlı bir kullanıcı, ABD Başkanı'nı cinayetle suçlayan bir paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.

HAMİLE BIRAKTI İDDİASI

ABD Başkanı Trump'ın kişisel asistanı Carolyn Gombell'i hamile bıraktığı ve basına söylemekle tehdit ettiği için boğduğu, olayın örtbas edilmesi için New York Polis Departmanının eski bir Amerikalı polis memuru olan Bernie Kerik'e rüşvet verdiği iddia edildi.

"ŞİMDİ SORUŞTURMA ZAMANI"

'God' isimli bu hesaptan yapılan paylaşımda, "Donald Trump, kişisel asistanı Carolyn Gombell'i 2000 yılı Ekim ayında öldürdü. Onu hamile olduğu ve basına açıklama yapma tehdidi olduğu için boğdu. Ardından New York Polis Departmanından şef Bernie Kierik ile olayı örtmesi için anlaştı. Şimdi soruşturma zamanı" ifadeleri kullanıldı.

Carolyn Gombell

"BANA BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU DONALD'DIR"

Carolyn Gombell'in annesinin, kızının öldürülmesinden önce ses kaydı bulduğunu, "Bana bir şey olursa sorumlusu Donald'dır" dediği aktarıldı.

DOSYA NEDEN KAPATILDI?

Adli tıp, ilk başta Carolyn'in boynunda bulunan parmak izlerini Trump'ın elleriyle eşleştirdi. Ancak konuyla ilgili net bir sonuca varılamadı ve dosya kapatıldı. Carolyn Gombell'in New York'taki oda arkadaşı Michelle White'ın da bir metro treninin önüne atlayarak intihar etmesi kafaları karıştırdı.