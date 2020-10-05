Trump, Görevimin başındayım mesajı vermek isterken rezil oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez hastanede çekilen fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Trump, Walter Reed Hastanesi'nde tedavisi görürken bir yandan 'inatla' çalıştığını göstermek için 'kurmaca' bir fotoğrafta boş bir sayfaya imza attı. Boş kağıda imza atarken çekilmiş fotoğrafı uluslararası ajanslar tarafından servis edilen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına bir sürpriz yaptı. Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.

HASTANE ÖNÜNDEKİ CADDEDE BELİRDİ

Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak" ifadesini kullanan Trump'ın biraz daha enerjik görüntüsü dikkat çekti. Video mesajının yayınlandığı esnada gizli servis araçlarının koruması eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın aracın içinde maskeli olması dikkat çekti. Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

BOŞ KAĞIDA İMZA

Trump'ın hastanede çekilen fotoğrafı ise olay yarattı. Hastanede bile çalıştığını kanıtlamak isteyen ABD Başkanı faka bastı. Trump'ın çekilen fotoğrafında kendini çalışıyor gibi göstermek için boş bir kağıda imza attığı ortaya çıktı. Beyaz Saray muhabiri ve analist Andrew Feinberg de fotoğrafları inceledi ve Trump'ın 'adını boş bir kağıda imzalıyor gibi göründüğünü' söyledi.