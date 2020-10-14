Türkiye'de 217 gün sonra stadyumlara seyirci alındı

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Uluslar Ligi müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alındı.

MASKESİZ GEÇİLİRSE ALARM ÇALIYOR

Stadyumun VIP girişinde ve basın mensuplarının kullandığı girişte de ateş ölçümü ve maske kullanımı için geçiş kapısı yapıldı. Maske takılmadığı zaman alarm çalan sistemde aynı zamanda ateş ölçümü de otomatik olarak yapılıyor.

"ÜLKE MOTİVASYONU AÇISINDAN DA İYİ"

Az sayıda da olsa stadyuma taraftar alınmasının iyi olduğunu belirten bir taraftar, "Tribünlerin açılması iyi oldu. Ülke motivasyonu açısından da iyi. İleriye dönük olarak seyircilerin yüzde 30 oranında alınması buna bağlı. İyi bir adım diye düşünüyorum. Testler güncel olarak yapılıyor, kendimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek bir problem olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda sayıların artırılmasının da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EN SON BAŞAKŞEHİR SEYİRCİLİ OYNADI

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli taraftarlar alındı.

Koronavirüs pandemisi sonrası geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 26.haftasından itibaren müsabakalar seyircisiz oynanırken, Türkiye'de en son seyircili mücadele 12 Mart tarihinde Başakşehir'in, Kopenhag ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanmıştı.

217 gün sonra taraftarlar, Türkiye-Sırbistan maçı ile tribündeki yerini aldı.