Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor

Tava ciğerinin başkenti Edirne'de ciğerin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadı başladı. Hasadı yapan roman çiftçiler eğlenceli ve neşeli kültürlerini biber hasadına yansıtınca biberler şen şakrak toplandı.

40 DERECEDE ACI BİBERE TATLI HASAT

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı kadınlar, 40 derece hava sıcaklığında acı ama 9/8'lik ezgilerle bir o kadar da tatlı Karaağaç acı biberinin toplanmasında büyük emek harcıyorlar.

YILDA 70 TON TÜKETİLİYOR

Karaağaç acı biber üreticisi Tunahan Ule, bu biberin sadece Karaağaç'ta yetiştiğini belirterek, kent genelinde yılda 70 ton acı biber tüketildiğini söyledi.

EDİRNE'YE DAVET

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dınar da, "Tavası var ciğeri var yanında da biberi var, abe güzel Edirnem sende daha neleri var" diyerek, vatandaşları Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini gezmeye davet etti.

"HEM OYNARIZ HEM TOPLARIZ"

Karaağaçlı roman çiftçilerde 9/8'lik müzikler eşliğinde hasat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hem oynuyoruz hem de topluyoruz. Müziği duyunca oynamadan duramıyoruz" dedi.