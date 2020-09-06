Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından traktörün sürücüsü gözaltına alındı.
06.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:47
Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Basri Dere idaresindeki 35 DDA 60 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören Mahallesi Kavşağı yakınlarında Nurullah Palta yönetimindeki 67 YA 603 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücünün annesi Şerife Dere (71) hayatını kaybetti.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan sürücü Dere ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dere'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Traktörün sürücüsü Palta ise gözaltına alındı.