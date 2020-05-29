30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Otomobili içinde ölü bulunan ve trafik kazasından öldüğü sanılan Şahin Topuz'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre 32 AR 826 plakalı otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İLK İNCELEMEDE KAZA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz'un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.