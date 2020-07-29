Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı

Ünlü şarkıcı Alişan ve ikinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Alişan, ailesine ve kendisine aldığı 3 milyon 370 bin TL'lik yeni araçlardan bahsetti. Şarkıcı, yakın zamanda doğacak olan ikinci bebeği hakkında da konuştu.

3 MİLYON 750 BİN TL ÖDEDİ

Haziran ayında eşi, çocuğu ve bakıcılarıyla İzmir'e gitmek için yola çıkan Alişan, kaza geçirerek ölümden döndü. Takla atıp sürüklenen arabadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, ailesinin güvenliğini korumak için kesenin ağzını açtı. Habertürk'te yer alan habere göre: Kaza sonrası önlem aldığını belirten Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.

Sağlamlığıyla bilinen Volvo markasını tercih eden Alişan, 1 milyon 250 bin TL'lik araçtan üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.

"İÇİMDEN KIZ ÇOCUĞU OLACAK DİYE GEÇİYOR"

İkinci kez baba olmaya hazırlanan sanatçı, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içinden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" dedi.