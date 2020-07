Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?

Ubisoft tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen Trackmania Nations, remake olarak geri döndü. PC versiyonu olarak dönen oyun, Epic Games veya Ubisoft oyun platformlarından indirilebilir.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Ubisoft, günümüze kadar pek çok yapımın altına imzasını attı. Milyonlarca kişi tarafından oynanan Trackmania Nations adlı yarış oyunu, artık Trackmania adıyla ücretsiz olarak oyun severlere sunuldu.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre, oyunda bulunan 25 parkur 3 ayda 1 düzenli olarak güncellenecek.

TRACKMANIA ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Buna ek olarak, oyun içinde farklı satın alma paketleri de bulunmaktadır. Bu paketler içerisinde "Standart Access 1 yıl", "Club Access" ve "Club Access 3 yıl" bulunuyor. Bu paketler sayesinde oyun içerisinde bulunan mekaniklerin kilitlerini açabiliyorsunuz.

TRACKMANIA NASIL OYNANIR?

Trackmania Nations'ın yeniden yapılan sürümü sayesinde bireysel veya çevrimiçi yarış yapabilme imkanı bulunmaktadır. Eğer öncelikle kendinizi geliştirmek isterseniz Trackmania'da bulunan solo mod sizin için daha uygun olacaktır.

Trackmania oyun içi özelleştirmeler yapmak da mümkün. Blok tabanlı düzenleyicisi sayesinde parkur üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

TRACKMANIA ÜCRETLİ PAKETLERİ NE KADAR?

Ücretli ek paketleri bulunan Trackmania oyununu Epic Games veya Ubisoft'tan alabilirsiniz. Eğer paketleri de almak isterseniz bu iki siteden temin etmek mümkün. Ücretleri ise 44.99 TL, 135 TL veya 269 TL olarak değişmektedir.

TRACKMANIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64bit

İşlemci: Intel Core i3 550 / 3.0 GHz ya da AMD Athlon II X2 240 / 2.8 GHz

RAM: 2GB

Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 260 (896 MB VRAM) ya da AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM)

DirectX: DirectX Haziran 2010

Ses kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest driver

Diğer gerekli cihazlar: Klavye, mouse veya Xbox 360 oyun kumandası

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 ya da Windows 8.1 64bit

İşlemci: Intel Core i5 750 @ 3.3 GHz or better / AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz or better

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVidia GeForce GTS 450 (1024MB VRAM) ya da AMD Radeon HD 5770 (1024 MB VRAM) ya da daha iyisi

DirectX: DirectX Haziran 2010

Ses kartı: DirectX Compatible Sound Card son sürümü ile

Diğer gerekli cihazlar: Klavye, mouse, Xbox 360 oyun kumandası

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Ubisoft'ta pek çok oyun şu an indirimde. Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Tom Clancy's The Division 2 Standard Edition demosu ücretsiz oyunlar arasında yerini alıyor. Ayrıca Might & Magic: Chess Royale ve Rabbids Coding! ücretsiz oyunlar arasında bulunuyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games bu sefer 2006'dan beri piyasada olan Trackmania ile ücretsiz oyun verme trendine devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te ücretsiz olarak Conan Exiles ve Hue sunulmaktadır. Bundan önce GTA V, Borderlands: The Handsome Collection, ARK Survival Evolved, AER: Memories of Old ve Stranger Things 3 ücretsiz olarak verilmişti.