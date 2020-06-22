Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atmış oldu.

Ömür, geçen hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Göztepe maçında bordo mavililerin son golünü atmıştı.

ALANYA DEPLASMANINI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

20 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'deki ilk deplasman golünü Aytemiz Alanyaspor'a atmıştı. Ömür, 2017-2018 sezonunda bordo-mavili takımın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta takımı adına bir gol kaydetmişti.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

Öte yandan bu sezon 14. maçına çıkan Abdülkadir Ömür, 3 gol ve 2 asist ile oynuyor.