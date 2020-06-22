Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonspor'u Aytemiz Alanyaspor karşısında 6. dakikada öne geçiren genç futbolcu Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atmış oldu. Ömür, geçen hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Göztepe maçında bordo mavililerin son golünü atmıştı. ALANYA DEPLASMANINI YİNE BOŞ GEÇMEDİ 20 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'deki ilk deplasman golünü Aytemiz Alanyaspor'a atmıştı. Ömür, 2017-2018 sezonunda bordo-mavili takımın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta takımı adına bir gol kaydetmişti. 14 MAÇTA 3 GOL ATTI Öte yandan bu sezon 14. maçına çıkan Abdülkadir Ömür, 3 gol ve 2 asist ile oynuyor.