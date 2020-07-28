Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor sosyal medya hesabından yeni sezon formasını tanıttı. Bordo-mavililer'in tanıtımda engelli kızı için yatak örtüsü tasarlayan bir babanın hikayesini işlemesi izleyenleri duygulandırdı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan video kısa süredesosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"HAYAL ETMEYİ BİL"

Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."

ÇOK YAKINDA SATIŞA ÇIKACAK

Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.