Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi

Alexander Sörloth'u 22 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'e satmak üzere olan Trabzonspor, Norveçli golcünün yerini iki isimle doldurmak için harekete geçti.

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu isimlerden biri de Papiss Cisse... Alanyaspor'dan ayrıldıktan bonservisi elinde olan Cisse, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile görüşen ancak sözleşme süreci ve ekonomik şartlarda anlaşma sağlayamadı.

TRABZON'DAN GELECEK CEVABI BEKLİYOR

2 yıllık garanti sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti ücret talep eden Cisse, menajerler aracılığıyla Trabzonspor ile dirsek teması kurdu ve bordo-mavili takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı.