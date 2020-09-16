Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi
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Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Papiss Cisse için Trabzonspor devreye girdi. Bonservisi elinde olması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerilen 35 yaşındaki Senegalli yıldız, bordo-mavililerden 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş talep etti.

16.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:29

Alexander Sörloth'u 22 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'e satmak üzere olan Trabzonspor, Norveçli golcünün yerini iki isimle doldurmak için harekete geçti.

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu isimlerden biri de Papiss Cisse... Alanyaspor'dan ayrıldıktan bonservisi elinde olan Cisse, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile görüşen ancak sözleşme süreci ve ekonomik şartlarda anlaşma sağlayamadı.

TRABZON'DAN GELECEK CEVABI BEKLİYOR

2 yıllık garanti sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti ücret talep eden Cisse, menajerler aracılığıyla Trabzonspor ile dirsek teması kurdu ve bordo-mavili takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı.

Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi
Haber Yorumları (1)
OSMAN: Ne gerek var Roddelega''yı geri çağırın Denizlispordan. .
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