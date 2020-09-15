Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'un isteği doğrultusunda Stoke City'nin forveti Bennick Afobe ve kulübü ile görüşmelere başladı. Newton'un ikna ettiği 27 yaşındaki Kongolu forvet İstanbul'a geldi.

Bordo mavililer, Bennick Afobe'yi kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.

327 MAÇTA 129 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Bristol City'de kiralık forma giyen forvet, 12 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. 27 yaşında 1,83 boyundaki Kongo'lu milli oyuncu kariyerinde çıktığı 327 maçta 89 gol 30 asist kaydetti. Oyuncunun kariyerinde Bournemouth, Wolves ve Stoke City gibi takımlarda forma giydi.