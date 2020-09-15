Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi
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Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, takımdan ayrılması beklenen Alexander Sörloth'un yerine forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavililer, anlaşmaya vardığı Kongolu golcü Bennick Afobe'yi İstanbul'a getirdi.

15.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:43

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'un isteği doğrultusunda Stoke City'nin forveti Bennick Afobe ve kulübü ile görüşmelere başladı. Newton'un ikna ettiği 27 yaşındaki Kongolu forvet İstanbul'a geldi.

Bordo mavililer, Bennick Afobe'yi kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.

327 MAÇTA 129 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Bristol City'de kiralık forma giyen forvet, 12 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. 27 yaşında 1,83 boyundaki Kongo'lu milli oyuncu kariyerinde çıktığı 327 maçta 89 gol 30 asist kaydetti. Oyuncunun kariyerinde Bournemouth, Wolves ve Stoke City gibi takımlarda forma giydi.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi
Haber Yorumları (6)
1907: Siz topçuyu Trabzon''a değilde İstanbul''a getirdiğiniz sürece kimseyi elinizde tutamazsınız
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SAMİ: Neden Türkiyeye gelen futbol oynamak için mi yoksa gece hayatı için mi geliyor.
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ESKİ PROFESYONEL: Sorloth''un yerini tutamaz. Takım iyice yatar.
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