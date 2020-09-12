Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı Okay Yokuşlu için eski takımı Trabzonspor da devreye girdi. Ancak milli yıldız, Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi hafta içinde bu işi bitirmek istiyor.

12.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:52

Etebo'nun ardından Galatasaray'ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu... Özellikle Fatih Terim'in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı

Sarı kırmızılılar, kiralama teklifini 1,5 milyon euroya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay'ı göndermeye hazır.

TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda. Fırtına, 6 milyon euroya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı. Fakat Okay'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ve Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor.

(Kaynak: Fanatik)