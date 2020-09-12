Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı Okay Yokuşlu için eski takımı Trabzonspor da devreye girdi. Ancak milli yıldız, Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi hafta içinde bu işi bitirmek istiyor.

12.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:52

Etebo'nun ardından Galatasaray'ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu... Özellikle Fatih Terim'in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar, kiralama teklifini 1,5 milyon euroya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay'ı göndermeye hazır.

TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda. Fırtına, 6 milyon euroya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı. Fakat Okay'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ve Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor.

(Kaynak: Fanatik)

Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ferhat Göçer Metin Özülkü Meryem Uzerli Okan Bayülgen
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 17:52:30. #1.14#
title