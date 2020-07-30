Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, kupa zaferini kolbastıyla kutladı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek tarihinde 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da ilk golü atan Abdülkadir Ömür, zaferi soyunma odasında kolbastı oynayarak kutladı.
30.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:52
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzanan Trabzonsporlu futbolcular büyük coşku yaşadı.
Karşılaşma sonrasında kupa coşkusunu soyunma odasına taşıyan yerli futbolcular Abdülkadir Ömür ile Abdülkadir Parmak'ın kolbastı dansı büyük ilgi gördü.
9. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADILAR
Tarihinde 9. kez Türkiye Kupası zaferi elde eden bordo mavili ekipte şampiyonluğu getiren golleri Abdülkadir Ömür ve Aleksander Sörloth attı.