Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, kupa zaferini kolbastıyla kutladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzanan Trabzonsporlu futbolcular büyük coşku yaşadı.

Karşılaşma sonrasında kupa coşkusunu soyunma odasına taşıyan yerli futbolcular Abdülkadir Ömür ile Abdülkadir Parmak'ın kolbastı dansı büyük ilgi gördü.

9. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADILAR

Tarihinde 9. kez Türkiye Kupası zaferi elde eden bordo mavili ekipte şampiyonluğu getiren golleri Abdülkadir Ömür ve Aleksander Sörloth attı.