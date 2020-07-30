Trabzonspor Soyunma Odasında Büyük Sevinç Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, soyunma odasında kolbastı oynadı. Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-mavililer büyük coşku yaşadı. Trabzonspor forması giyen futbolcular kupa coşkusunu soyunma odasında dans ederek kutlarken yerli futbolcuların kolbastı gösterisi de büyük ilgi gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, soyunma odasında kolbastı oynadı. Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-mavililer büyük coşku yaşadı. Trabzonspor forması giyen futbolcular kupa coşkusunu soyunma odasında dans ederek kutlarken yerli futbolcuların kolbastı gösterisi de büyük ilgi gördü. Kaynak: Dugout