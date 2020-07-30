Trabzonspor Soyunma Odasında Büyük Sevinç
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, soyunma odasında kolbastı oynadı. Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-mavililer büyük coşku yaşadı. Trabzonspor forması giyen futbolcular kupa coşkusunu soyunma odasında dans ederek kutlarken yerli futbolcuların kolbastı gösterisi de büyük ilgi gördü.
30.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:26
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, soyunma odasında kolbastı oynadı. Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-mavililer büyük coşku yaşadı. Trabzonspor forması giyen futbolcular kupa coşkusunu soyunma odasında dans ederek kutlarken yerli futbolcuların kolbastı gösterisi de büyük ilgi gördü.
Kaynak: Dugout