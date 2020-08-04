Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny'yi talip oldu. Siyah-beyazlı takımın da bir sene daha kiralamak istediği 28 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle ilk teması kuran bordo-mavililer, Arsenal'den cevap bekliyor.

04.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:04

Trabzonspor, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için harekete geçti. 28 yaşındaki orta sahanın ismi daha önce de bordo-mavili takımla anılmış ancak resmi olarak harekete geçilmemişti.

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Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Eddie Newton'ı teknik direktörlüğe getiren bordo mavililer, transferler için de girişimlere başladı.

36 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Fırtına geçen sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 36 karşılaşmaya çıkan, 1 gol 4 asistle oynayan yıldız futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in kapısını çaldı.

Hem İngiliz ekibi hem de Mısırlı futbolcuya tekliflerini sunan Trabzon cevap bekliyor. Beşiktaş da Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor.