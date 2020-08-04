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Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny'yi talip oldu. Siyah-beyazlı takımın da bir sene daha kiralamak istediği 28 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle ilk teması kuran bordo-mavililer, Arsenal'den cevap bekliyor.

04.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:55

Trabzonspor, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için harekete geçti. 28 yaşındaki orta sahanın ismi daha önce de bordo-mavili takımla anılmış ancak resmi olarak harekete geçilmemişti.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Eddie Newton'ı teknik direktörlüğe getiren bordo mavililer, transferler için de girişimlere başladı.

36 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Fırtına geçen sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 36 karşılaşmaya çıkan, 1 gol 4 asistle oynayan yıldız futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in kapısını çaldı.

Hem İngiliz ekibi hem de Mısırlı futbolcuya tekliflerini sunan Trabzon cevap bekliyor. Beşiktaş da Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor.

Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı

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